Somatizzazione e disturbi a essa correlati nei bambini

Una visita con un medico o uno specialista in disturbi comportamentali

Talvolta, questionari sui sintomi

Esame obiettivo e, talvolta, esami per escludere altri disturbi

I medici chiedono al bambino i sintomi ed eseguono un esame obiettivo, talvolta unitamente a test per escludere un disturbo fisico che potrebbe causare i sintomi. Tuttavia, in genere, si evita di ricorrere a esami di laboratorio che possono indurre il bambino a credere di essere realmente malato, traumatizzandolo ulteriormente.

Affinché il disturbo venga diagnosticato, i sintomi devono generare stress o interferire con le attività quotidiane, e il bambino deve essere preoccupato in modo esagerato della propria salute e/o dei propri sintomi in ciò che pensa e in ciò che fa.

Se non si individua alcun problema fisico, i medici possono usare test psichiatrici standardizzati per stabilire se i sintomi sono dovuti a un disturbo con sintomi somatici. Inoltre parlano al bambino e ai familiari per tentare di identificare i problemi psicologici di base o relazioni familiari difficili.