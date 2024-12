Disturbo d’ansia generalizzato nei bambini

Nei bambini con disturbo d’ansia generalizzato le preoccupazioni sono generiche e riguardano molti aspetti e attività anziché una situazione specifica, come essere lontani dai genitori (ad es. nel disturbo d’ansia da separazione). Controllare le preoccupazioni è difficile. Lo stress peggiora l’ansia.

Questi bambini spesso si distraggono facilmente e possono essere iperattivi, irrequieti o irritabili. Possono sentirsi agitati, tesi o nervosi. Possono anche dormire male, sudare eccessivamente, sentirsi esausti e manifestare sintomi fisici, come mal di stomaco, dolori muscolari o cefalea.

La pandemia di COVID-19 ha provocato interruzioni delle attività quotidiane e della frequentazione degli ambienti abituali, aumentando l’ansia in molti bambini. Questi cambiamenti hanno incluso la chiusura delle scuole, l’isolamento dagli altri (familiari, coetanei, insegnanti, gruppi culturali e congregazioni religiose), la necessità di convivere in spazi ristretti con i familiari stretti per settimane o mesi, la perdita del lavoro da parte dei genitori e l’incertezza per il futuro.