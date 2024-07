Lenti correttive

Le lenti a contatto devono essere rimosse e pulite ogni giorno prima di coricarsi usando un’apposita soluzione disinfettante. Non deve mai essere usata l’acqua del rubinetto, soprattutto per pulire le lenti a contatto morbide o gas-permeabili. Prima di manipolare le lenti, si devono lavare le mani con acqua e sapone . Ogni lente viene pulita separatamente. Una lente viene posta nel palmo di una mano e su di essa vengono fatte gocciolare alcune gocce di soluzione fresca. Per pulire la lente si utilizza la punta dell’indice dell’altra mano, con un delicato movimento avanti e indietro su entrambe le superfici della lente. Quindi, per sciacquare la lente si utilizzano altre gocce di soluzione. Dopo la pulizia, tutte le lenti a contatto devono essere disinfettate, conservandole immerse in soluzione disinfettante fresca nell’apposita custodia per tutta la notte.

Dopo averle indossate il giorno successivo, è necessario rimuovere la soluzione disinfettante dalla custodia. Quindi si deve sciacquare la custodia con soluzione fresca e farla asciugare lasciandola all’aria aperta in un armadietto o un cassetto. La custodia non va lasciata aperta sul ripiano vicino al lavandino in bagno, perché le goccioline che si disperdono nell’aria dopo aver lavato i denti o aver tirato lo sciacquone potrebbero contenere microrganismi che si insediano nella custodia, avviando un’infezione. La custodia deve essere sostituita ogni 1-2 mesi.

Se le lenti a contatto vengono indossate più a lungo di quanto raccomandato o di quanto l’occhio riesca a tollerarle, possono comparire arrossamento oculare, lacrimazione e sensibilità alla luce (nota come sindrome da uso eccessivo delle lenti a contatto). Una volta tolte le lenti, questi sintomi tendono a risolversi nel giro di un giorno circa, tuttavia sintomi che persistono più a lungo potrebbero indicare la presenza di un’infezione più grave.

Alcune lenti a contatto richiedono un trattamento settimanale con un disinfettante enzimatico. Le lenti a contatto giornaliere vengono eliminate dopo un giorno di utilizzo. Alcune lenti a contatto morbide, normali o monouso sono studiate in modo da poter essere indossate durante il sonno per diversi giorni (utilizzo prolungato). La maggior parte può essere indossata per un massimo di 7 giorni, ma alcune lenti possono essere mantenute in sede fino a 30 giorni. Tuttavia, il rischio di infezione è decisamente superiore quando le lenti a contatto vengono indossate durante la notte. Di conseguenza, è meglio rimuoverle prima di andare a dormire.

I rischi legati alle lenti a contatto comprendono anche una serie di complicanze gravi, dolorose, che possono portare alla cecità, inclusa la formazione di ulcere sulla cornea. Le ulcere corneali possono essere causate da batteri, virus, miceti o amebe e possono causare la perdita della vista. I rischi si possono ridurre notevolmente seguendo le indicazioni dell’oculista sulla cura delle lenti.

Il rischio di gravi infezioni aumenta quando si nuota o ci si fa la doccia con le lenti a contatto, quando vengono pulite con una soluzione salina fisiologica fatta in casa, con saliva, acqua di rubinetto o acqua distillata. Anche dormire indossando qualsiasi tipo di lente a contatto aumenta fortemente il rischio di gravi infezioni. Tale rischio di infezioni aumenta con il numero di notti in cui un soggetto dorme con le lenti. Il miglior modo per evitare il rischio di infezioni è di non dormire con le lenti a contatto, disinfettarle correttamente e non farle entrare in contatto con acqua di rubinetto. Se un paziente manifesta dolore oculare intenso, eccessiva lacrimazione dell’occhio, dolore all’esposizione alla luce, modificazioni della vista o arrossamento oculare, le lenti a contatto devono essere tolte immediatamente. Se i sintomi non scompaiono prontamente, il soggetto deve rivolgersi a un oculista.