Fratture dell’orbita

Riduzione massima del dolore e dell’epistassi (sangue dal naso)

Talvolta intervento chirurgico

I pazienti con frattura orbitale dovrebbero evitare di soffiarsi il naso, in quanto potrebbero provocare un edema qualora l’aria soffiata si raccogliesse sotto la pelle intorno all’occhio. L’uso di uno spray nasale che costringe i vasi sanguigni (vasocostrittore topico) per 2-3 giorni può contribuire a ridurre il sanguinamento dal naso. L’applicazione di ghiaccio, come per gli altri tipi di fratture e lesioni, può contribuire a ridurre sia il dolore sia il gonfiore; analogamente, tenere il capo sollevato al di sopra del livello del cuore può contribuire a prevenire l’ulteriore gonfiore. Gli analgesici possono favorire l’attenuazione del dolore. Se si sviluppa un’infezione possono essere utilizzati gli antibiotici.

La riparazione chirurgica delle ossa facciali di solito è necessaria se una frattura blowout intrappola i muscoli o i tessuti molli dell’orbita e provoca visione doppia. Inoltre, può essere presa in considerazione se la frattura è di grandi dimensioni o il bulbo oculare è infossato. Dopo aver accertato che la frattura non abbia leso strutture vitali, il chirurgo usa impianti, piccole placche di plastica o un innesto osseo per stabilizzare le parti rotte e facilitare la guarigione, e libera eventuali muscoli o altri tessuti orbitali intrappolati.