Misurazioni del bulbo oculare e della cornea

I medici sospettano il glaucoma infantile primario quando il bambino presenta lacrimazione, ammiccamento frequente e sensibilità alla luce.

La diagnosi viene confermata mediante un esame oculistico approfondito in un ambulatorio o in una clinica, seguito da un esame più dettagliato in anestesia generale in sala operatoria, per consentire misurazioni speciali del bulbo oculare e della cornea.