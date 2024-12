Paralisi del terzo nervo cranico (nervo oculomotore)

L’occhio colpito ruota leggermente verso l’esterno e verso il basso quando quello non colpito guarda in avanti, causando uno sdoppiamento della vista. L’occhio colpito può ruotare verso l’interno molto lentamente e può spostarsi solo fino al centro quando si guarda verso l’interno. Non riesce a spostarsi verso l’alto e verso il basso. Dal momento che il III nervo cranico solleva anche le palpebre e controlla le pupille, le palpebre cadono. La pupilla può essere normale o allargata (dilatata) e potrebbe non restringersi (costringersi) in risposta alla luce, come accade normalmente. La pupilla è spesso interessata quando la causa è la compressione del terzo nervo cranico. Quando la pupilla non è interessata, frequentemente la causa è un inadeguato afflusso di sangue al nervo.

Alcuni disturbi seri che causano la paralisi possono peggiorare, determinando una situazione grave, potenzialmente letale. Ad esempio, può manifestarsi improvvisamente una cefalea intensa, oppure una persona può diventare sempre più sonnolenta o meno reattiva. In questi casi, la causa può essere la rottura di un aneurisma, che poi sanguina, o un’ernia del cervello. Può subentrare il coma. In queste persone, la dilatazione di entrambe le pupille e la mancanza di reazione alla luce di entrambe le pupille indica un coma profondo e un’eventuale morte cerebrale.