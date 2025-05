Disturbi della rifrazione nei bambini

Nei disturbi della rifrazione l’occhio non è in grado di mettere a fuoco correttamente le immagini sulla retina, provocando una vista offuscata.

I disturbi della rifrazione determinano una vista offuscata.

I bambini spesso non sono in grado di comunicare il proprio problema visivo.

La diagnosi si basa sui risultati della visita oculistica e di esami della vista.

I disturbi possono essere trattati con occhiali da vista o lenti a contatto.

(Vedere anche Disturbi della rifrazione negli adulti.)

I disturbi della rifrazione, come la miopia (incapacità di vedere chiaramente oggetti distanti), l’ipermetropia (incapacità di vedere chiaramente gli oggetti vicini) e l’astigmatismo (curvatura irregolare della cornea dell’occhio) causano una visione offuscata. L’offuscamento è dovuto al fatto che l’occhio non è in grado di mettere a fuoco le immagini sulla retina con precisione. Se non vengono corretti, questi disturbi possono degenerare in una riduzione permanente della vista (ambliopia).

Miopia e presbiopia Video

I bambini spesso non sono in grado di comunicare il proprio disturbo o non presentano sintomi. Alcuni bambini possono strizzare gli occhi durante la lettura e battere eccessivamente le palpebre o sfregarsi gli occhi. Strizzare gli occhi e corrugare la fronte può causare cefalee.

Talvolta è l’insegnante o il personale scolastico a notare un problema della vista.

Diagnosi dei disturbi della rifrazione Screening

Esami dell’occhio Tutti i bambini dovrebbero essere sottoposti a un esame della vista per individuare eventuali vizi di rifrazione o altri problemi visivi. Per esaminare la vista nei bambini di 3-4 anni, si usano tavole con figure, disegni o lettere. La vista deve essere testata per un occhio e poi per l’altro, in modo da valutarne il rispettivo deficit visivo. L’occhio non esaminato viene coperto. Oculisti, oftalmologi (medici specializzati nella valutazione e nel trattamento di tutti i tipi di disturbi oculari) o optometristi (professionisti sanitari specializzati nella diagnosi e nel trattamento dei problemi della vista o di rifrazione) diagnosticano gli errori di rifrazione mediante un esame oculistico e misurando il vizio rifrattivo.

Trattamento dei disturbi della rifrazione Occhiali da vista o lenti a contatto Nei bambini più piccoli, gli errori di rifrazione in genere vengono corretti con l’uso di occhiali da vista. In quelli più grandi e responsabili, possono essere corretti con le lenti a contatto. Tuttavia, cura e pulizia inadeguate delle lenti a contatto possono generare infezioni oculari. La maggior parte degli oftalmologi pediatrici non raccomanda i trattamenti laser (come LASIK) per i bambini con vizi di rifrazione.