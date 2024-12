I fatti in Breve

Le emorragie subcongiuntivali sono piccoli accumuli di sangue sotto la congiuntiva (la membrana che riveste l’interno della palpebra e copre la parte anteriore dell’occhio). L’arrossamento può interessare tutto l’occhio o solo una parte. Il sangue proviene da piccoli vasi sanguigni sulla superficie oculare e non dall’interno dell’occhio. Dato che il sangue non interessa la cornea (la membrana trasparente davanti all’iride e alla pupilla) o l’interno dell’occhio, la vista non viene compromessa.

Emorragia congiuntivale e subcongiuntivale Emorragia subcongiuntivale La foto mostra una raccolta di sangue sotto alla congiuntiva (la membrana che riveste l’interno della palpebra e copre la parte anteriore dell’occhio). ... maggiori informazioni DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Emorragia subcongiuntivale La foto mostra una raccolta di sangue sotto alla congiuntiva (la membrana che riveste l’interno della palpebra e copre la parte anteriore dell’occhio). ... maggiori informazioni DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Le emorragie subcongiuntivali in genere sono causate da piccole lesioni dell’occhio, sforzi, sollevamenti, spinte, piegamenti in avanti, vomito, starnuti, colpi di tosse o sfregamenti degli occhi (delicati o vigorosi). Raramente, compaiono spontaneamente. Le emorragie subcongiuntivali possono destare preoccupazione ma sono quasi sempre innocue.

Struttura interna dell’occhio

Le emorragie subcongiuntivali scompaiono spontaneamente, in genere entro 2 settimane. Non è utile né necessario alcun trattamento.