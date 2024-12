Arti mancanti o non formati completamente

Arto artificiale

Spesso i bambini diventano molto abili a usare gli arti deformi o artificiali.

Si può anche predisporre un arto artificiale (protesi), in genere quando il bambino è in grado di sedersi da solo, per facilitare l’uso di un arto malformato o per sostituire un arto mancante in tutto o in parte. L’uso di protesi per i bambini risulta più efficace quando viene predisposta precocemente e diventa una parte integrante del loro corpo e dell’immagine corporea durante gli anni dello sviluppo. Durante l’infanzia, le protesi devono essere il più semplici e durevoli possibile. Ad esempio, a un neonato può essere applicato un uncino piuttosto che un braccio bioelettrico.

La maggior parte dei bambini nati con difetti congeniti degli arti conduce una vita normale.

Se viene identificato un gene anomalo, le famiglie dei bambini colpiti possono ottenere benefici dalla consulenza genetica.