Il medico formula la diagnosi di infezione vescicale in base a:

Sintomatologia del soggetto

Analisi delle urine

Per l’analisi delle urine, il medico ha bisogno di un campione che non contenga batteri presenti sulla cute. Prima di urinare, pertanto, il soggetto deve pulire bene l’area da cui fuoriesce l’urina. Il soggetto deve lasciar uscire la prima urina nel water. Quindi deve raccogliere un campione di urine mettendo il contenitore sotto al getto di urina. Se il medico ritiene che il campione raccolto con questo metodo non sia sufficientemente pulito, potrebbe inserire un catetere nella vescica per prelevare direttamente il campione.