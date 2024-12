Misurazione della quantità di urina che rimane nella vescica dopo la minzione

Ecografia delle vie urinarie

Talvolta, esami più dettagliati come la cistografia

Il medico può sospettare la presenza di una vescica neurogena nei soggetti affetti da disturbi nervosi accompagnati da incontinenza. Il medico di norma misura la quantità di urina rimasta nella vescica dopo la minzione (volume residuo post-minzionale) inserendo un catetere in vescica o mediante ecografia. Vengono eseguiti anche l’ecografia dell’intero tratto urinario per rilevare anomalie e alcuni esami del sangue per valutare la funzionalità renale (vedere Esami di diagnostica per immagini delle vie urinarie).

Potrebbero essere necessari ulteriori esami in base alle condizioni del soggetto. Per controllare la funzionalità vescicale o contribuire a stabilire la durata e la causa della vescica neurogena potrebbero essere eseguiti altri studi dettagliati delle vie urinarie (ad esempio cistografia, cistoscopia e cistometrografia).