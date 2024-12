Disturbi delle proteine che provocano lividi o sanguinamento

Nella porpora da ipergammaglobulinemia i vasi sanguigni vengono danneggiati (vasculite) dall’infiammazione correlata a elevati livelli di immunoglobuline nel sangue. Questo disturbo colpisce principalmente le donne. Sulla parte inferiore delle gambe compaiono in modo ricorrente piccole zone decolorate, di colore rossastro, in rilievo. Queste zone lasciano come residuo delle macchie marroni. Molti soggetti presentano una malattia immunitaria di base, come la sindrome di Sjögren o il lupus eritematoso sistemico (lupus).

Generalmente si eseguono esami del sangue. Spesso questi esami rivelano l’aumento di un tipo specifico di immunoglobulina (IgG). I medici possono anche dover prelevare un campione di pelle da analizzare (biopsia).

Viene trattata la patologia di base.