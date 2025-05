Livello sierico di creatinina

Analisi delle urine

Biopsia renale

Analisi genetica molecolare

Per valutare la funzionalità renale viene controllato il livello sierico di creatinina. Si effettua un’analisi delle urine. Il medico sospetta la diagnosi in soggetti con sangue nelle urine, in particolare se nell’anamnesi familiare sono presenti casi di malattia renale cronica o disturbi dell’udito o della vista.

Viene eseguita una biopsia renale.

Talvolta, i soggetti con familiari affetti dalla sindrome di Alport vengono sottoposti anche a una biopsia cutanea, per verificare se presentino lo stesso tipo di anomalie della lamina basale che si osservano nel rene.

I test genetici vengono generalmente proposti ai soggetti con un’anamnesi familiare di malattia renale.