Tifo murino (endemico)

Antibiotici

Il trattamento del tifo murino solitamente prevede terapia con doxiciclina (un tipo di antibiotico chiamato una tetraciclina), somministrata per via orale. L’assunzione dell’antibiotico prosegue fino al miglioramento delle condizioni e all’assenza di febbre per 48 ore, ma deve durare almeno 7 giorni.

Sebbene alcune tetracicline assunte per più di 10 giorni possano causare pigmentazione dei denti nei bambini di età inferiore agli 8 anni, un breve ciclo (da 5 a 10 giorni) di doxiciclina è raccomandato per i bambini di qualsiasi età e può essere utilizzato senza causare la pigmentazione o l’indebolimento dello smalto dei denti (vedere anche Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Research on doxycycline and tooth staining [CDC: ricerca sulla doxiciclina e pigmentazione dei denti]).