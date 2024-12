In che modo vengono trattate le punture d’insetto?

In che modo vengono trattate le punture d’insetto?

Se si ritiene che si stia sviluppando una reazione allergica, recarsi immediatamente in ospedale. In caso di allergia nota, si dovrebbe sempre portare con sé adrenalina (un farmaco per trattare le reazioni allergiche gravi). L’adrenalina si inietta nella cute attraverso un ago sottile e l’iniezione può essere eseguita da voi stessi o da qualcun altro.

I medici consigliano di: