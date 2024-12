Introduzione a morsi e punture

University of Illinois at Chicago;

I morsi determinano lesioni che vanno dalle escoriazioni superficiali a ferite estese e spesso si infettano per i batteri presenti nella bocca dell’animale che ha morso.

Certi animali, insetti e artropodi possono iniettare sostanze tossiche (veleno) attraverso alcune parti della bocca o un pungiglione. Questi veleni possono avere una tossicità lieve o essere potenzialmente letali. Anche veleni poco tossici possono provocare gravi reazioni allergiche. Tra le creature note per i loro morsi e punture si annoverano

Alla diagnosi della maggior parte dei morsi e delle punture si giunge attraverso la visita medica e il racconto della persona interessata. In caso di ferita profonda, si eseguono radiografie o altri esami di diagnostica per immagini per individuare eventuali denti o altro corpo estraneo nascosto. Il modo più efficace per prevenire infezioni e cicatrici consiste nel pulire bene e curare adeguatamente la ferita al più presto. I medici solitamente si informano riguardo agli antecedenti di vaccinazione antitetanica del paziente. Se necessario, viene somministrato un richiamo.