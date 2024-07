Punture di acari

Farmaci antipruriginosi, talvolta antibiotici o applicazione di permetrina o lindano

Per controllare il prurito si utilizzano creme a base di corticosteroidi o antistaminici da assumere per via orale. Se gli acari hanno scavato sotto la pelle vengono prescritti antibiotici per via orale. La scabbia viene trattata applicando una crema contenente permetrina o una soluzione di lindano. Talvolta, per ridurre il prurito viene utilizzata una crema contenente un corticosteroide per alcuni giorni. In caso di terapia con permetrina o lindano, il corticosteroide va utilizzato successivamente.