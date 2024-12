Farmaci efficaci contro questi protozoi

Il trattamento della malattia del sonno africana dipende dalla specie responsabile e dello stadio della malattia.

La malattia del sonno deve essere trattata il prima possibile con farmaci efficaci contro queste infezioni. Tuttavia, alcuni di questi farmaci possono avere gravi effetti collaterali.

Il farmaco impiegato dipende dalla specie (gambiense o rhodesiense) che causa l’infezione e dall’eventuale diffusione dell’infezione al cervello e al liquido cerebrospinale.

Se l’infezione non ha raggiunto il cervello e il liquido cerebrospinale, i farmaci efficaci includono:

Per il rhodesiense , suramina

Per il gambiense, fexinidazolo o, in alternativa, pentamidina

Il fexinidazolo è un farmaco orale che rappresenta la prima scelta per l’infezione da gambiense non grave, con o senza coinvolgimento del cervello e del liquido cerebrospinale.

Se l’infezione si è già diffusa al cervello e al liquido cerebrospinale, i farmaci efficaci includono:

Per il gambiense non grave, fexinidazolo

Per il gambiense grave, eflornitina, in monoterapia o in combinazione con nifurtimox, o melarsoprolo (se l’eflornitina non è disponibile)

Per il rhodesiense, melarsoprolo

Il melarsoprolo può avere gravi effetti collaterali, talvolta potenzialmente fatali; ma in molti Paesi africani è spesso l’unico farmaco disponibile per la malattia del sonno con coinvolgimento del cervello e del liquido cerebrospinale. Per ridurre il rischio di alcuni di questi effetti collaterali si possono somministrare corticosteroidi.

Non sono disponibili analisi per confermare che un soggetto sia guarito. Pertanto, dopo il trattamento, i medici monitorano il paziente per 24 mesi e se i sintomi si ripresentano prelevano un campione di liquido cerebrospinale per verificare la presenza di parassiti.