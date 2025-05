Come viene trattata la frattura della clavicola?

Come viene trattata la frattura della clavicola?

Il trattamento di una frattura della clavicola prevede:

L’applicazione di una fasciatura a tracolla da portare per 4-6 settimane, per evitare il movimento della clavicola

Se la frattura è grave, l’intervento chirurgico

Nella maggior parte dei casi, le estremità della clavicola fratturata sono allineate in modo adeguato, quindi non richiedono di essere riportate in sede.