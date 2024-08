Le lussazioni delle dita della mano si verificano quando le ossa delle dita escono dalla sede normale.

La maggior parte delle lussazioni delle dita della mano si verificano a livello dell’articolazione mediana, di solito quando il dito viene piegato all’indietro.

In genere, il dito è chiaramente curvo.

Per diagnosticare una lussazione del dito, i medici acquisiscono radiografie da diverse angolazioni (proiezioni).

Dopo aver iniettato un anestetico alla base del dito interessato, è solitamente possibile ridurre la lussazione con la manipolazione, senza intervento chirurgico.

In genere, si deve indossare un tutore per circa 3 settimane.

(Vedere anche Panoramica sulle lussazioni.)

La maggior parte delle lussazioni delle dita della mano si verifica in corrispondenza dell’articolazione intermedia; tuttavia, possono presentarsi anche nelle altre articolazioni delle dita. Di solito, esse si verificano quando il dito viene piegato all’indietro, come quando un pallone da basket o una palla da baseball colpisce la punta di un dito in estensione. Tuttavia, queste lussazioni possono prodursi anche quando il dito viene piegato lateralmente o in avanti.

I legamenti che collegano le ossa del dito possono essere lacerati. Se un osso del dito della mano viene staccato dai tendini ad esso collegati, può verificarsi il distacco di un frammento di osso, che rimane attaccato al tendine (frattura da avulsione).

Sintomi delle lussazioni delle dita della mano Di solito, il dito lussato appare deforme ed è gonfio e dolorante.

Diagnosi delle lussazioni delle dita della mano Radiografie Se si ritiene di avere subito una lussazione di un dito della mano, è necessario consultare immediatamente un medico. L’esame radiografico prevede l’acquisizione di diverse proiezioni.