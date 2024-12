Distorsioni del pollice

Solitamente, tutore con stecca per il pollice

Esercizi di rafforzamento

Talvolta intervento chirurgico

Nella maggior parte dei casi di distorsione, il pollice viene immobilizzato con un tutore con stecca. Il tutore viene portato per diverse settimane, fino a quando il legamento non è guarito. Dopo qualche settimana, è possibile rimuovere il tutore per eseguire gli esercizi di rafforzamento e quindi applicarlo nuovamente. Questo regime deve continuare per 2-3 settimane.

Tutore Spica per pollice

Se il legamento è gravemente lacerato o è richiesto il riposizionamento di un frammento di osso fratturato, è necessario un intervento chirurgico. L’intervento chirurgico è necessario anche nel caso in cui il legamento non guarisca dopo aver indossato il tutore per diverse settimane. Dopo l’intervento, è necessario portare un gesso spica per pollice per 6-8 settimane. Il gesso spica per pollice è rigido. Analogamente al tutore spica per pollice, il gesso impedisce il movimento del pollice. Copre il polso e l’avambraccio e mantiene il pollice in posizione neutra (come mostrato nell’immagine del tutore spica per pollice, sopra).