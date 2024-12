Panoramica sulle infezioni batteriche della cute

Pulizia della pelle con acqua e sapone

Per prevenire le infezioni batteriche della cute è necessario evitare di danneggiare la pelle e mantenerla pulita. Se la pelle è ferita o abrasa, la lesione deve essere lavata con acqua e sapone e ricoperta con una benda sterile.

Sulle aree aperte può essere applicato petrolato per mantenere il tessuto umido e per tentare di prevenire le invasioni batteriche. I medici consigliano di non usare unguenti antibiotici (da banco o su ricetta) sulle ferite minori non infette, a causa del rischio di sviluppare un’allergia alla sostanza antibiotica.