Farmaci antidolorifici, antinfiammatori e riposo

Trattamento come per qualsiasi gotta o infezione

Talvolta iniezioni di corticosteroidi

La borsite acuta, se non è causata da un’infezione, viene solitamente trattata nel modo seguente:

Immobilizzazione (ad esempio con un tutore) e riposo temporanei dell’articolazione colpita

Applicazione di ghiaccio sulla zona dolorosa

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

Fisioterapia successiva al riposo e all’immobilizzazione

A volte, sono necessari antinfiammatori più potenti. Spesso il medico può iniettare un anestetico locale e un corticosteroide direttamente nella borsa, in particolare se è colpita la spalla. Questo trattamento offre spesso un sollievo alcuni giorni dopo l’iniezione. L’iniezione può essere ripetuta dopo qualche mese. Anche l’asportazione del liquido con un ago può aiutare a ridurre il dolore.

In caso di grave borsite acuta grave, si può talvolta somministrare un corticosteroide per via orale, come il prednisone, per qualche giorno. Quando il dolore si calma, il paziente può eseguire esercizi specifici per aumentare la mobilità articolare.

Il trattamento della borsite cronica non causata da un’infezione è simile, anche se riposo e immobilizzazione sono meno efficaci. In rari casi, si ricorre a un intervento chirurgico per asportare la borsa.

Spesso la fisioterapia può aiutare a ripristinare la funzione. Gli esercizi possono contribuire a rinforzare i muscoli indeboliti e a ristabilire la piena mobilità articolare.

Le borse infette devono essere drenate e si devono somministrare antibiotici specifici, spesso contro lo Staphylococcus aureus.

In presenza di cause di base non trattate o corrette, come gotta, artrite reumatoide o usura cronica, la borsite spesso si ripresenta.