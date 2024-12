Tendinite e tenosinovite

Riposo o immobilizzazione, impacchi caldi o freddi seguiti da esercizi

Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

Talvolta iniezioni di corticosteroidi

Sono spesso utili riposo o immobilizzazione con tutore o gesso e impacchi caldi o freddi, a seconda della loro efficacia. L’assunzione di FANS per 7-10 giorni può ridurre il dolore e l’infiammazione.

A volte vengono iniettati nella guaina tendinea corticosteroidi (come betametasone, metilprednisolone o triamcinolone) e anestetici (come la lidocaina). In casi rari, l’infiltrazione causa dolore alcune ore più tardi, perché i corticosteroidi formano temporaneamente dei cristalli all’interno dell’articolazione o della guaina. Questo dolore dura meno di 24 ore e può essere trattato con compresse fredde e antidolorifici.

Possono essere utilizzati altri farmaci, a seconda della causa. Ad esempio, se la causa è la gotta, si possono usare l’indometacina o la colchicina.

Una volta che l’infiammazione è sotto controllo, si devono fare diverse volte al giorno esercizi per aumentare la mobilità articolare.

Le tendiniti croniche e persistenti possono verificarsi nell’artrite reumatoide e possono richiedere l’asportazione chirurgica dei tessuti infiammati. Dopo l’intervento chirurgico può essere necessaria la fisioterapia per aumentare l’ampiezza dei movimenti e riabilitare i muscoli e i tendini. In alcuni casi di tendinite di lunga durata, può essere necessario un intervento chirurgico per eliminare i depositi di calcio o riparare un tendine, ad esempio nella zona intorno all’articolazione della spalla. Talvolta si ricorre a un intervento chirurgico per staccare le aderenze che limitano la funzionalità o per asportare una parte di osso che sfrega contro un tendine.