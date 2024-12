Il medico dapprima pone domande sui sintomi. Visita il soggetto per vedere se i muscoli sono dolenti, ma ancora forti.

Gli esami del sangue possono aiutare il medico a stabilire se si è affetti da un’altra malattia con sintomi simili, come la polimialgia. La fibromialgia non causa anomalie nei risultati degli esami di laboratorio o degli esami di diagnostica per immagini (come radiografie o RMI [risonanza magnetica per immagini]).