Le cisti di Baker sono piccole sacche piene di liquido articolare (sinovia) che si formano in una propaggine della capsula articolare posta dietro al ginocchio.

La cisti di Baker è causata da un accumulo di liquido articolare intrappolato, che sporge dalla capsula articolare dietro il ginocchio come una sacca protuberante. Le cause dell’accumulo di liquido articolare comprendono l’artrite reumatoide, l’osteoartrite, altre malattie articolari infiammatorie e il sovraccarico del ginocchio. Le cisti di Baker spesso non danno luogo a sintomi ma possono diventare visibili se si gonfiano, causando disagio nella regione posteriore del ginocchio. La cisti si può ingrossare, fino a diventare come una palla da baseball, ed estendersi in basso verso il polpaccio.

Un rapido aumento della quantità e della pressione del liquido nella cisti ne può causare la rottura. Il liquido rilasciato dalla cisti può causare infiammazione dei tessuti circostanti, determinando sintomi simili a quelli di un coagulo nel polpaccio (trombosi venosa profonda [TVP]). Inoltre, la sporgenza o la rottura di una cisti di Baker può causare, raramente, tromboflebite della vena poplitea (localizzata dietro al ginocchio) mediante un meccanismo di compressione della vena stessa.

Diagnosi di cisti di Baker Valutazione medica

A volte esami di diagnostica per immagini Generalmente, il medico può stabilire la diagnosi di cisti di Baker ponendo al paziente domande specifiche sui sintomi e palpando una tumefazione dietro al ginocchio o al polpaccio. Se necessario, un’ecografia, una risonanza magnetica per immagini (RMI) o un’artrografia possono contribuire a formulare la diagnosi, a distinguere la cisti da un trombo nelle vene profonde (TVP) e a documentare l’ampiezza della cisti.