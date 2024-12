Alcuni tumori cerebrali specifici

I sintomi dei gliomi variano in base alla sede del tumore.

Lobi frontali (situati dietro la fronte): I tumori situati in questa sede possono causare convulsioni, problemi di deambulazione, una necessità impellente di urinare, perdita involontaria di urina (incontinenza urinaria) e paralisi. Le persone possono non essere in grado di prestare attenzione o ragionare in modo chiaro. Possono diventare letargiche. Se i tumori si sviluppano nel lobo frontale dominante (sinistro nella maggior parte dei casi e destro nei mancini), possono causare disturbi del linguaggio. Le persone possono avere difficoltà a esprimersi anche se sanno cosa vogliono dire.

Lobi parietali (situati dietro i lobi frontali): I tumori situati in questa sede possono causare una perdita del senso di posizione (sapere dove le parti del corpo si trovano nello spazio) e alterazioni della sensibilità. È possibile che il soggetto non sia in grado di stabilire se viene toccato in uno o due punti. A volte è presente una perdita parziale della vista da entrambi gli occhi, in cui ogni occhio non riesce a vedere il lato del corpo opposto rispetto al tumore. Possono avere convulsioni.

Lobi temporali (situati sopra le orecchie a livello delle tempie): i tumori localizzati in questo punto possono causare crisi convulsive e, se si sviluppano dal lato dominante, le persone possono non essere in grado di capire e di utilizzare il linguaggio. Si può manifestare una perdita parziale della vista da entrambi gli occhi, in cui ogni occhio non riesce a vedere dal lato opposto rispetto al tumore.

Lobi occipitali (verso la parte posteriore della testa, sopra al cervelletto): i tumori situati in questa sede possono causare una perdita parziale della vista in entrambi gli occhi, allucinazioni visive (vedere cose che non esistono) e convulsioni.