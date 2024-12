Esami di diagnostica per immagini

L’ernia cerebrale è un’emergenza. La sua identificazione tempestiva è fondamentale per attuare un trattamento salvavita.

Il medico può solitamente affermare che la coscienza è alterata sulla base dell'’osservazione e dell’esame obiettivo, con particolare attenzione al sistema nervoso (detto esame neurologico). I risultati possono indicare che la pressione all’interno del cranio (pressione intracranica) è aumentato prima che si verifichi l’erniazione. Se i medici sospettano che sia aumentata, eseguono immediatamente una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) per verificare la presenza di possibili cause quali gonfiore, sanguinamento, un’anomalia strutturale o una massa nel cervello (come un tumore, un accumulo di sangue o un ascesso). Se i risultati del test indicano un aumento della pressione, il medico può praticare un piccolo foro nel cranio e inserire un dispositivo in uno degli spazi pieni di liquido (ventricoli) del cervello. Tale dispositivo viene utilizzato per ridurre la pressione e monitorarla durante il trattamento.

Anche una TC o RMI può mostrare un’ernia cerebrale e confermare la diagnosi.