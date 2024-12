Danno al sistema nervoso dovuto a radioterapia

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Weill Medical College of Cornell University

La radioterapia è un componente del trattamento dei tumori del sistema nervoso. Viene diretta verso un’area generale (come tutta la testa) quando le persone hanno diversi tumori o un tumore che non ha bordi distinti. Quando il tumore ha bordi distinti, la terapia può essere rivolta specificatamente al tumore.

Le radiazioni provenienti da questi trattamenti a volte danneggiano il sistema nervoso, nonostante tutti gli sforzi per prevenire i danni.

La manifestazione della lesione e la sua gravità dipendono da diversi fattori:

La quantità di radiazione emessa nell’intera durata del trattamento (dose cumulativa totale)

La quantità di radiazione somministrata a ogni dose

La durata di somministrazione del trattamento

La porzione del sistema nervoso esposta alla radiazione

La suscettibilità del soggetto al danno da radiazioni (che dipende dall’età, dalla suscettibilità genetica, dallo stato di salute generale e da altri fattori)

La somministrazione della radioterapia nel corso di vari giorni o di varie settimane ne aumenta l’efficacia e riduce i danni a carico del tessuto normale.

I sintomi da danni da radiazioni possono essere

Acuta: Insorgono nei primi giorni

Ritardati precoci: Insorgono nei primi mesi di trattamento

Ritardati tardivi: Insorgono diversi mesi o anni dopo il trattamento

I sintomi possono rimanere invariati o aggravarsi e possono essere temporanei o permanenti.

L’encefalopatia acuta può essere causata dalle radiazioni al cervello. Il liquido si accumula temporaneamente all’interno delle cellule cerebrali, causando il rigonfiamento dell’intero cervello (edema cerebrale). I sintomi includono cefalea, nausea, vomito, sonnolenza e stato confusionale. L’encefalopatia acuta inizia solitamente poco tempo dopo la prima o la seconda dose di radiazioni. Solitamente i sintomi diminuiscono con la prosecuzione della radioterapia. I corticosteroidi come desametasone possono aiutare a prevenire o ridurre l’edema cerebrale.

Il danno da radiazione ritardato precoce può causare sintomi simili a quelli dell’encefalopatia acuta. I sintomi dei danni da radiazione ritardati precoci possono manifestarsi nei bambini quando si ricorre alla radioterapia panencefalica per trattare la leucemia. In genere, tali sintomi diminuiscono autonomamente dopo diversi giorni o settimane, a volte più rapidamente se vengono usati i corticosteroidi.

Se la radiazione è diretta alla colonna vertebrale in corrispondenza del collo o della parte superiore della schiena, può svilupparsi una mielopatia da radiazione ritardata precoce. Questo disturbo a volte causa una sensazione simile a una scossa elettrica, che inizia nel collo o nella schiena, generalmente quando il collo è flesso in avanti, e si propaga fino alle gambe (una risposta chiamata segno di Lhermitte). La mielopatia da radiazione ritardata precoce di solito si risolve senza trattamento.

Il danno da radiazione ritardato tardivo causa sintomi molti mesi o anni dopo la radioterapia. Questo genere di danno può comparire in molti bambini e adulti sottoposti a radioterapia panencefalica. La causa più comune nei bambini è la radioterapia per trattare un tipo di tumore cerebrale detto medulloblastoma. Per la maggior parte degli altri tumori, la radioterapia viene evitata nei bambini poiché alcuni organi e tessuti, compreso il cervello, sono più sensibili alle radiazioni rispetto agli adulti. Pertanto, i danni dovuti a radioterapia sono più probabili. I sintomi da danni da radioterapia ritardati tardivi possono essere un progressivo peggioramento della demenza, amnesia, difficoltà cognitive, cambiamenti della personalità e deambulazione instabile.

La radioterapia diretta a tumori vicino alla colonna vertebrale può danneggiare il midollo spinale stesso. Quando questo accade, può comparire una mielopatia ritardata tardiva. Spesso, i primi sintomi della mielopatia sono la perdita progressiva di sensibilità, l’incapacità di stabilire la posizione delle mani o dei piedi e debolezza. Piegare il collo può causare una scossa elettrica o una sensazione di formicolio che si propaga lungo la schiena, entrambe le gambe, un braccio o un lato del corpo (una risposta chiamata segno di Lhermitte).

La mielopatia da radioterapia ritardata tardiva può essere permanente e spesso porta a paralisi.