Farmaci per bloccare la produzione di prolattina

Talvolta, intervento chirurgico o radioterapia

Possono essere somministrati farmaci che simulano la dopamina, la sostanza chimica nel cervello che blocca la produzione di prolattina. Questi comprendono la bromocriptina e la cabergolina. Tali farmaci vengono assunti per via orale e sono efficaci solo fino a quando sono utilizzati; tuttavia, gli studi hanno indicato che circa il 20-25% dei soggetti può interrompere in sicurezza l’assunzione di questi farmaci dopo 3 anni di terapia.

Nella maggior parte dei soggetti questi farmaci riducono sufficientemente i livelli di prolattina da ripristinare i cicli mestruali, bloccare la galattorrea (in entrambi i sessi) e aumentare i livelli di estrogeni nelle donne e di testosterone negli uomini. Questi farmaci spesso consentono il recupero della fertilità. Spesso determinano anche una riduzione delle dimensioni del tumore e un miglioramento dei difetti visivi.

Il trattamento chirurgico è efficace anche per i piccoli prolattinomi, ma di solito non viene usato inizialmente, perché la terapia farmacologica è sicura, efficace e facile da usare.

Quando il livello di prolattina non è eccessivamente elevato e la TC o la RMI mostra la presenza di un prolattinoma di piccole dimensioni o addirittura non lo evidenzia affatto, è possibile non somministrare alcun trattamento. Tale evenienza si verifica soprattutto nelle donne che non presentano problemi di fertilità dovuti agli elevati livelli di prolattina, che hanno cicli mestruali regolari e che non sono affette da galattorrea, e negli uomini con normali livelli di testosterone.

Per contrastare gli effetti dei bassi livelli di estrogeni, causati dal prolattinoma, si possono somministrare estrogeni o contraccettivi orali contenenti estrogeni alle pazienti con prolattinomi di piccole dimensioni che non desiderano una gravidanza e che non sono in terapia con agonisti della dopamina. La terapia con estrogeni non riduce le dimensioni del tumore, pertanto la maggior parte degli specialisti raccomanda una TC o RMI annuale, per almeno 2 anni, per assicurarsi che il tumore non aumenti considerevolmente di volume.

In genere i soggetti con tumori di grandi dimensioni vengono trattati con farmaci simili alla dopamina (agonisti della dopamina), ad esempio bromocriptina o cabergolina, oppure chirurgicamente. Se i farmaci riducono i livelli di prolattina e i sintomi scompaiono, il trattamento chirurgico potrebbe non essere necessario. I farmaci sono in genere sicuri, ma sono stati segnalati casi di formazione di tessuto connettivo in eccesso (fibrosi) nelle valvole cardiache e di perdita di sangue delle valvole quando sono stati usati per il morbo di Parkinson a dosi molto più elevate rispetto a quelle utilizzate per aumentare i livelli di prolattina. Studi successivi in soggetti trattati con dosi utilizzate per i prolattinomi non hanno mostrato lo stesso impatto sulle valvole cardiache.

Perfino quando si renda necessario un intervento chirurgico, gli agonisti della dopamina possono essere prescritti per ridurre le dimensioni del tumore prima dell’operazione. Spesso sono somministrati dopo l’intervento chirurgico, perché vi sono poche probabilità che l’operazione risolva un tumore di grosse dimensioni che secerne prolattina. Talvolta, i prolattinomi si riducono e secernono meno prolattina, quindi è possibile sospendere gli agonisti della dopamina senza che avvenga un nuovo aumento dei livelli di prolattina. La probabilità di sospendere l’assunzione degli agonisti della dopamina è maggiore nei pazienti con tumori di piccoli dimensioni e nelle donne dopo la gravidanza.

Analogamente ad altri tumori ipofisari, se il tumore non risponde al trattamento medico o chirurgico, a volte è necessaria la radioterapia.