Risonanza magnetica per immagini

Biopsia

Solitamente viene effettuata una risonanza magnetica per immagini (RMI). Prima di effettuare la RMI, si inietta un mezzo di contrasto in una vena (per via endovenosa). I mezzi di contrasto sono sostanze che rendono gli organi e le altre strutture più visibili negli esami di diagnostica per immagini. Se la RMI non è disponibile, si effettua una tomografia computerizzata (TC), anche se è meno precisa.

Di solito si preleva quindi un campione di tessuto tumorale e lo si esamina al microscopio (biopsia), poiché il trattamento si basa su quanto anomale appaiano le cellule tumorali (grado del tumore). Gli astrocitomi sono in genere classificati come di basso grado (ad esempio l’astrocitoma pilocitico) o di alto grado (ad esempio l’astrocitoma anaplastico). I tumori in stadio 1 e 2 sono di basso grado mentre i tumori in stadio 3 e 4 sono di alto grado.