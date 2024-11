La prognosi dopo il trattamento in genere dipende dalla classificazione della malattia come a rischio nella norma o ad alto rischio.

Per i bambini di età superiore ai 3 anni, la probabilità di sopravvivenza senza cancro a 5 anni è di circa l’80% per i tumori a rischio nella norma e di circa il 60-70% per i tumori ad alto rischio.

Per i bambini fino ai 3 anni, è più difficile prevedere l’esito, ma nel complesso la sopravvivenza è scarsa. Nel 40% circa di questi bambini, al momento della diagnosi il tumore si è già diffuso. Inoltre, la radioterapia viene solitamente ritardata o non eseguita in questa fascia di età per evitare effetti collaterali a carico del cervello in via di sviluppo. I bambini che sopravvivono sono a rischio di gravi deficit mentali a lungo termine. Per esempio, è più probabile che venga interessato lo sviluppo intellettivo e i bambini possono presentare difficoltà di apprendimento, di memoria e nel prendere decisioni.

Alcuni tipi di medulloblastomi hanno una prognosi molto buona, con una sopravvivenza complessiva del 90-100%.