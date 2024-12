Disturbi del ritmo circadiano del sonno

Modifiche del comportamento

Sonniferi e, quando il soggetto è sveglio, occasionalmente farmaci per stimolare il cervello

Può essere utile instaurare nuove abitudini di riposo.

Tabella Cambiamenti di comportamento per migliorare il sonno Tabella

L’esposizione degli occhi alla luce negli orari adatti può rivelarsi la strategia più utile. Questa esposizione aiuta a resettare l’orologio interno. Ad esempio, per minimizzare il jet lag (sindrome da cambiamento di fuso orario) i viaggiatori devono trascorrere tempo alla luce del sole, in particolare la mattina, una volta raggiunta la destinazione. Le persone con lavoro a turni devono trascorrere del tempo alla luce (del sole o artificiale) nei momenti in cui devono essere sveglie. Indossare occhiali da sole tornando a casa dal lavoro riduce l’esposizione alla luce intensa prima di coricarsi e può aiutare i lavoratori a turni a addormentarsi più facilmente dopo essere arrivati a casa, ma ne va evitato l’uso se causano sonnolenza durante la guida. Le persone che lavorano a turni, devono fare in modo che la camera sia il più buia e tranquilla possibile quando dormono. Si possono utilizzare mascherine per dormire e generatori di rumore bianco. L’esposizione alla luce intensa la mattina può aiutare coloro che soffrono di sindrome da sonno ritardato, mentre l’esposizione alla luce intensa la sera può aiutare chi soffre di sindrome da sonno anticipato.

Un’altra strategia è quella di spostare gradatamente il programma sonno-veglia fino a quello desiderato. I viaggiatori possono trarre vantaggio da uno spostamento graduale del loro programma fino a raggiungere quello della destinazione, iniziando molto prima del momento del viaggio.