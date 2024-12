Polisonnografia

Test delle latenze multiple del sonno

I medici sospettano narcolessia quando le persone con eccessiva sonnolenza diurna hanno avuto episodi di debolezza muscolare. Tuttavia, il medico non può basare la diagnosi solo sui sintomi, perché altri disturbi possono causare alcuni degli stessi sintomi. La paralisi del sonno e allucinazioni simili si osservano occasionalmente in adulti sani, in persone che sono state private del sonno e in quelle che soffrono di apnea notturna o di depressione. Questi sintomi possono insorgere anche quando si assumono determinati farmaci. È quindi necessario effettuare un esame in un laboratorio del sonno.

Gli esami del sonno in un laboratorio del sonno prevedono

Una polisonnografia, eseguita di notte

Un test delle latenze multiple del sonno, eseguito il giorno successivo

La polisonnografia viene solitamente eseguita in un laboratorio, che può essere situato in un ospedale, una clinica, una stanza d’albergo o un’altra struttura dotata di un letto, un bagno e strumentazione per il monitoraggio. Vengono applicati degli elettrodi sul cuoio capelluto e sul viso per registrare l’attività elettrica del cervello (elettroencefalogramma, o EEG) e i movimenti degli occhi. L’applicazione degli elettrodi è indolore. Le registrazioni aiutano a fornire al medico informazioni sulle fasi del sonno. Gli elettrodi vengono anche fissati ad altre zone del corpo per registrare il battito cardiaco (elettrocardiografia o ECG), l’attività muscolare (elettromiografia) e la respirazione. Viene attaccata una clip indolore a un dito o a un orecchio per registrare i livelli di ossigeno nel sangue. La polisonnografia può rilevare disturbi della respirazione (come un’OSA), disturbi convulsivi, narcolessia, disturbo del movimento periodico degli arti e movimenti e comportamenti insoliti durante il sonno (parasonnie).

Viene effettuato un test delle latenze multiple del sonno per distinguere fra stanchezza fisica e sonnolenza diurna eccessiva e per verificare la presenza di narcolessia. I soggetti trascorrono la giornata in un laboratorio del sonno, dove viene data loro la possibilità di fare cinque sonnellini a intervalli di 2 ore. Devono mettersi sdraiati in una stanza buia e viene loro chiesto di fare un pennichella. La polisonnografia viene usata nell’ambito di questo esame per valutare la rapidità con cui i soggetti si addormentano. Rileva il momento dell’addormentamento ed è utilizzata per monitorare le fasi del sonno durante le pennichelle e per determinare se si verifichi la fase di sonno REM (quando si sogna). Durante il test multiplo di latenza del sonno, le persone affette da narcolessia in genere si addormentano rapidamente e fanno almeno due sonnellini REM.

Questi esami coinvolgono monitoraggio e registrazione dell’attività di cervello, cuore, respirazione, muscoli e occhi. Vengono monitorate e registrate molte altre funzioni del corpo, incluso il movimento degli arti.

Solitamente la narcolessia non è causata da anomalie che possono essere rilevate da procedure di diagnostica per immagini del cervello, come una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica (RMI). Tuttavia, i medici possono usare degli immagini di diagnostica per immagini del cervello ed esami del sangue e delle urine per escludere altri disturbi che possono causare sonnolenza diurna eccessiva.