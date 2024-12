Sintomi delle patologie ematiche

Le malattie del sangue possono causare svariati sintomi in quasi tutte le aree dell’organismo. Generalmente i sintomi sono causati da una diminuzione dei componenti ematici.

A volte, i sintomi possono essere correlati ad aumenti dei componenti ematici.

Un aumento dei globuli rossi (eritrocitosi) può provocare un addensamento del sangue (aumento della viscosità del sangue) causando cefalea e un colorito rossastro o rubicondo (pletora).

Anche un aumento delle proteine del sistema immunitario può causare un addensamento del sangue (aumento della viscosità del sangue).

Un aumento delle piastrine (trombocitemia) o dei fattori della coagulazione del sangue può causare una coagulazione eccessiva inappropriata (trombosi).

Il sangue più denso (più viscoso) a causa di disturbi ematici potrebbe avere difficoltà a scorrere nei vasi sanguigni di piccolo calibro, determinando una diminuzione del flusso ematico verso alcune aree dell’organismo, una condizione grave che prende il nome di sindrome da iperviscosità. I soggetti colpiti possono manifestare sintomi quali respiro affannoso, cefalea, vertigini e stato confusionale. La sindrome da iperviscosità può manifestarsi in soggetti affetti da mieloma multiplo, a causa di un aumento delle proteine del sistema immunitario.

Spesso le malattie del sangue causano sintomi che possono manifestarsi anche in altre malattie. La debolezza e il respiro affannoso causati dall’anemia, per esempio, possono essere dovuti ad altre malattie che compromettono il trasporto dell’ossigeno nell’organismo, come le malattie cardiache o polmonari. Anche la facilità alla formazione di lividi, un sintomo che suggerisce la presenza di una malattia del sangue, può essere causata da altri disturbi, in particolare da malattie dei vasi sanguigni o dall’uso di vari farmaci come l’aspirina. Il sangue nelle urine o nelle feci può essere dovuto a una malattia del sangue, ma di solito la causa è un’anomalia delle vie urinarie o del tratto gastrointestinale.

Sebbene le persone perdano sangue in seguito a un trauma o a un intervento medico (come le procedure odontoiatriche) o durante le mestruazioni, la presenza di alcuni disturbi ematici peggiora tale sanguinamento.

Petecchie (cute) Immagine Su concessione dell’editore. Da Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Pubblicato da JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.

Alcuni sintomi sono maggiormente indicativi della presenza di una malattia del sangue. Alcuni esempi sono: