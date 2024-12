Leucocitosi neutrofila

Molto raramente, nei soggetti affetti da leucemia, livelli estremamente alti di neutrofili immaturi (più di 100.000 cellule per microlitro di sangue [100 × 109 per litro]) possono causare un ispessimento del sangue con conseguenze quali problemi respiratori, ictus e morte. Questa condizione rappresenta un’emergenza medica che richiede il ricovero in ospedale in modo da poter somministrare liquidi per via endovenosa e farmaci per ridurre la conta leucocitaria (idrossiurea e farmaci chemioterapici). Talvolta si ricorre a un trattamento di filtrazione del sangue (leucoaferesi) per rimuovere i globuli bianchi dal sangue.