Panoramica sulle malattie del sangue

Le malattie che interessano il sangue vengono dette malattie del sangue o ematologiche. Esistono numerose malattie del sangue e possono influire sia sulla quantità sia sulla funzionalità delle cellule del sangue (cellule ematiche) o delle proteine del sistema di coagulazione del sangue o del sistema immunitario.

Alcune malattie del sangue causano una diminuzione del numero delle cellule ematiche:

Una diminuzione del numero di globuli rossi viene detta anemia.

Una diminuzione del numero di globuli bianchi viene detta leucopenia.

Una diminuzione del numero di piastrine viene detta trombocitopenia.

Altre malattie del sangue causano un aumento del numero delle cellule ematiche:

Un aumento del numero di globuli rossi viene detto eritrocitosi.

Un aumento del numero di globuli bianchi viene detto leucocitosi.

Un aumento del numero di piastrine viene detto trombocitosi o trombocitemia.

Altre malattie del sangue colpiscono le proteine contenute nelle cellule ematiche o nel plasma (la componente liquida del sangue):

L’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno all’interno dei globuli rossi

Proteine del sistema immunitario, come gli anticorpi(chiamati anche immunoglobuline)

Fattori della coagulazione del sangue

Il sangue scorre e raggiunge tutte le cellule dell’organismo ed è importante per la salute e la funzionalità di tutti gli organi in esso contenuti.

Le cellule ematiche sono prodotte nel midollo osseo, e molte proteine ematiche vengono prodotte nel fegato o nelle cellule ematiche stesse. Le cellule e le proteine ematiche svolgono le seguenti funzioni:

I globuli rossi contengono emoglobina, che trasporta l’ossigeno a tutte le parti del corpo.

I globuli bianchi e gli anticorpi combattono infezioni e tumori.

Le piastrine e i fattori della coagulazione del sangue fermano o prevengono i sanguinamenti.

Le malattie del sangue causano sintomi che derivano dal mancato adempimento di queste funzioni e che possono manifestarsi in qualsiasi tessuto o organo interessato da tale malfunzionamento.

Il medico indaga sui sintomi del soggetto ed esegue un esame obiettivo, tuttavia spesso la presenza di una malattia del sangue viene scoperta attraverso un esame del sangue come l’emocromo completo (EC) prescritto nell’ambito di una valutazione complessiva di un paziente o di esami volti a comprendere perché un soggetto non sta bene. In genere il medico deve prescrivere ulteriori esami per diagnosticare la malattia del sangue di un soggetto e a volte è necessario eseguire una biopsia del midollo osseo.