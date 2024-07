Innanzitutto, il medico pone delle domande sui sintomi del paziente e raccoglie l’anamnesi. Esegue quindi un esame obiettivo. I riscontri anamnestici e quelli rilevati in sede di esame obiettivo spesso suggeriscono una causa per i linfonodi ingrossati e gli eventuali successivi accertamenti necessari (vedere la tabella Alcune cause e manifestazioni dei linfonodi ingrossati).

Linfonodi ingrossati Immagine DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

I medici chiedono

Dove hanno sede i linfonodi ingrossati

Da quanto tempo è presente il disturbo

Se è presente dolore

Se il paziente abbia subito un trauma recente (in particolare graffi di gatto e morsi di ratto)

Se il paziente presenti un’infezione o sintomi di infezione (per esempio, rinite, tosse, febbre, raucedine, calo ponderale aspecifico o dolore dentale o gengivale)

Esegue quindi un esame obiettivo. Il medico valuta eventuali sintomi febbrili ed esamina le aree in cui sono presenti linfonodi. Inoltre verifica l’eventuale presenza di segni di infezione o noduli in altre sedi del corpo. La presenza di linfonodi ingrossati diffusi è generalmente indicativa di una patologia sistemica. Tuttavia, in presenza di linfonodi ingrossati circoscritti a una sola area, il disturbo può interessare solo quell’area specifica (per esempio, un’infezione) o essere più diffuso.

Talvolta la causa è suggerita dall’anamnesi e dai riscontri dell’esame obiettivo, per esempio la presenza di un’infezione delle vie respiratorie superiori o dentale. In altri casi, i riscontri non indicano un’unica causa. In presenza di segnali d’allarme, è più alta la probabilità di patologia seria, ma anche la presenza di linfonodi ingrossati in assenza di altri sintomi può essere suggestiva di un disturbo grave.

Linfonodi di consistenza dura, molto ingrossati, che non si spostano quando spinti, possono essere indicativi di cancro. La presenza di dolorabilità, arrossamento e calore in un singolo linfonodo ingrossato può indicare infezione del linfonodo.