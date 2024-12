Rimozione del sangue o del liquido dall’area intorno al cuore

Il tamponamento cardiaco è un’emergenza medica. Il medico interviene immediatamente con l’impiego di un ago (talvolta guidato tramite ecografia) per rimuovere il sangue o il liquido dall’area intorno al cuore (pericardiocentesi). Questa procedura allevia la pressione sul cuore, permettendogli di battere normalmente.

A volte, con la pericardiocentesi non si riesce a rimuovere una quantità di liquido sufficiente. In tal caso, per drenare il liquido il medico deve eseguire un’incisione nella parete toracica (toracotomia) e quindi nel pericardio (pericardiotomia). Può anche essere necessario rimuovere parte del pericardio (pericardiectomia).