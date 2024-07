La trombosi venosa profonda (TVP) avviene quando si forma un coagulo di sangue in una vena di grosso calibro. Di solito la vena è situata in profondità nella gamba, ma il trombo si può formare in una vena della pelvi o del braccio.

Un coagulo di sangue è un fattore positivo quando aiuta a interrompere emorragie dopo una lesione. Se tuttavia il coagulo si forma in assenza di sanguinamento, può essere pericoloso.

I coaguli di sangue si possono formare in vene profonde quando non dovrebbero

I trombi possono essere asintomatici o possono far gonfiare e dolere il braccio o la gamba

I coaguli di sangue possono staccarsi e arrivare ai polmoni (embolia polmonare), provocando problemi di respirazione che possono essere fatali

Per diagnosticare la TVP i medici possono eseguire un’ecografia

Possono essere somministrati farmaci che aiutano a impedire che il coagulo aumenti di dimensioni e che arrivi ai polmoni

Se i farmaci non funzionano o è impossibile assumerli, il medico può inserire un piccolo filtro in una vena per trattare un trombo che si stacca impedendogli di arrivare ai polmoni

I coaguli di sangue nelle vene profonde sono più pericolosi dei coaguli di sangue nelle vene superficiali vicine alla pelle. I coaguli di sangue nelle vene poco profonde sono chiamati trombosi venosa superficiale.