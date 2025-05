Tromboangioite obliterante

Smettere di fumare

A volte farmaci o intervento chirurgico

Smettere di fumare immediatamente è fondamentale, altrimenti i sintomi non faranno altro che peggiorare. In questo caso è probabile che si renda necessaria l’amputazione.

Evitare l’esposizione al freddo, che provoca il restringimento (costrizione) dei vasi, aiuta.

Anche evitare alcune sostanze e farmaci aiuta. Le sostanze e i farmaci da evitare comprendono quelli che provocano la costrizione dei vasi (come l’efedrina, la pseudoefedrina o la fenilefrina, presenti in alcuni rimedi per la congestione sinusale e il raffreddore), la cocaina e le amfetamine e quelli che aumentano la tendenza del sangue a coagulare (come gli estrogeni, contenuti nelle pillole anticoncezionali o nella terapia di sostituzione ormonale).

Prevenire traumi alla gamba o al braccio interessati è importante. I soggetti dovrebbero evitare bruciature e lesioni dovute al freddo o a piccoli interventi (come la rimozione di calli). I calli e le callosità devono essere trattati da un podologo. Calzature comode e a pianta larga possono aiutare a prevenire traumi ai piedi.

I farmaci che dilatano i vasi sanguigni, come l’iloprost, possono favorire la guarigione delle ulcere e ridurre il dolore nei soggetti che smettono di fumare, ma presentano ancora arterie ostruite. Possono essere somministrati altri farmaci, come la pentossifillina e i calcio-antagonisti, per tentare di favorire l’apertura dei vasi sanguigni, ma verosimilmente non sono molto efficaci.

In alternativa, si può eseguire un intervento chirurgico per recidere alcuni nervi della zona circostante (una procedura detta simpatectomia) per evitare il restringimento dei vasi. Tali interventi vengono effettuati raramente perché di solito migliorano il flusso ematico solo temporaneamente.