Terapia sclerosante (scleroterapia)

Trattamento laser

In genere, le vene a ragnatela possono essere eliminate con una terapia iniettata (scleroterapia) simile a quella utilizzata per trattare le vene varicose. La scleroterapia prevede l’iniezione di una soluzione, per esempio il sodio tetradecilsolfato, in ciascuna delle vene a ragnatela. La soluzione irrita le vene a ragnatela e produce un coagulo di sangue che le ostruisce. Ampie aree affette (teleangectasie multiple) possono richiedere più sedute perché le iniezioni sono dolorose. La cute può assumere una colorazione scura, che tuttavia in genere si attenua, spesso fino a scomparire del tutto.

Anche la laserterapia è efficace, ma, in presenza di aree affette estese, sono necessarie varie sedute. Questa terapia prevede l’impiego di un raggio laser per distruggere le piccole vene.

Se di ridotte dimensioni, le vene a ragnatela possono persistere o ricomparire dopo il trattamento iniziale.