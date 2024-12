Trattamento della malattia alla base

Anticoagulanti

Gli anticoagulanti possono prevenire la coagulazione. Le evidenze migliori sono l’eparina non frazionata per via endovenosa o l’eparina a basso peso molecolare per via sottocutanea.

È opportuno trattare eventuali malattie di base che abbiano contribuito all’insorgenza dell’endocardite non infettiva.

La prognosi è generalmente sfavorevole, non tanto per il disturbo cardiaco quanto per la gravità della malattia alla base.