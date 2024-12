Michigan Medicine at the University of Michigan

Il cateterismo dell’arteria polmonare può essere utilizzato per misurare la pressione delle camere destre e sinistre del cuore e per stimare la pressione delle camere sinistre del cuore, la quantità di sangue pompata dal cuore in un minuto (gittata cardiaca), la resistenza al flusso ematico nelle arterie che trasportano il sangue dal cuore (resistenza periferica) e il volume di sangue.

L’arteria polmonare è l’arteria che trasporta il sangue dal lato destro del cuore ai polmoni. Nel cateterismo dell'arteria polmonare, un catetere viene fatto passare attraverso l'atrio e il ventricolo destro nell'arteria polmonare. L’intervento offre talvolta un’utile misura della funzionalità cardiaca complessiva in soggetti in condizioni critiche, in particolare quando ricevono liquidi per via endovenosa. Tali soggetti comprendono quelli affetti da gravi disturbi cardiaci o polmonari (quali insufficienza cardiaca, attacco cardiaco, aritmie o embolia polmonare, se associati a complicanze), soggetti appena sottoposti a intervento cardiochirurgico, soggetti in stato di shock e soggetti che abbiano riportato ustioni gravi.

Il cateterismo dell’arteria polmonare viene inoltre eseguito per misurare la pressione delle cavità destre e sinistre del cuore, la quantità di sangue pompata dal cuore in un minuto (gittata cardiaca), la resistenza al flusso ematico nelle arterie (resistenze periferiche), nonché la volemia (quantità totale di sangue circolante). Questo intervento può fornire utili informazioni su perché la pressione di un soggetto è bassa (come nel tamponamento cardiaco) o aiutare a stabilire perché un soggetto abbia difficoltà di respirazione (come nell'insufficienza cardiaca o nell’ipertensione polmonare).

La procedura può dare luogo a complicanze, anche se generalmente rare. Fra queste, formazione di una sacca di aria tra gli strati delle membrane che ricoprono i polmoni (pneumotorace), alterazioni del ritmo cardiaco (aritmie), infezioni, lesioni o trombi dell’arteria polmonare e lesioni arteriose o venose.

Cateterismo dell’arteria polmonare MODELLO 3D