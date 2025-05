Michigan Medicine at the University of Michigan

Il cateterismo venoso centrale può essere utilizzato per misurare la pressione nella grande vena che riporta il sangue al cuore dalla parte superiore del corpo.

Nel cateterismo venoso centrale, il catetere viene inserito in una delle grandi vene del collo, del torace superiore, del braccio o dell’inguine. Il più delle volte questa procedura trova impiego per somministrare liquidi, soluzioni o farmaci per via endovenosa, in particolare qualora sia impossibile inserire un catetere in una vena del braccio o della gamba (catetere endovenoso periferico).

Il cateterismo venoso centrale permette di monitorare la pressione venosa centrale (pressione nella vena cava superiore, la grande vena che riporta il sangue al cuore dal distretto corporeo superiore). La pressione venosa centrale riflette la pressione esistente nell’atrio destro quando è pieno di sangue. Tale misurazione aiuta i medici a valutare se il paziente sia disidratato e l’indice di funzionalità cardiaca. Tale procedura è stata ampiamente sostituita dal cateterismo delle arterie polmonari.

Poiché i cateteri venosi centrali sono più larghi di un normale catetere endovenoso (EV) e le vene in cui sono posizionati sono più profonde, solitamente i medici iniettano un anestetico locale prima di effettuare la procedura. Possono anche adottare precauzioni per prevenire infezioni, come coprire il paziente con teli sterili e indossare camice e guanti sterili.

Le complicanze gravi sono rare. Includono perforazione accidentale dell'arteria che generalmente si snoda accanto alle grandi vene, sanguinamento, infezione e, per le vene toraciche, perforazione del polmone, causando uno pneumotorace.