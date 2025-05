Le eco eseguite con il dispositivo a ultrasuoni tenuto contro il torace sono assolutamente indolori. Non ci sono effetti collaterali. Le onde sonore non vengono percepite.

Le eco con il dispositivo a ultrasuoni inserito in gola possono provocare conati di vomito. Il medico somministra un farmaco in gola per anestetizzarla. Altri farmaci somministrati provocano sonnolenza. Dopo l’esame la gola potrebbe essere un po’ dolorante.