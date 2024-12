Trattamento del disturbo causa della cardiomiopatia restrittiva

Talvolta, il disturbo alla base della cardiomiopatia restrittiva può essere trattato per prevenire l’aggravamento delle lesioni cardiache o addirittura per farle regredire. Per esempio, il salasso a intervalli regolari riduce la quantità di ferro accumulata nei soggetti con sovraccarico di tale sostanza. I soggetti affetti da sarcoidosi possono assumere corticosteroidi, che causano la scomparsa del granuloma tissutale. Anche i corticosteroidi possono essere utili nelle patologie infiltrative eosinofile. I farmaci utilizzati per ridurre o controllare i sintomi di alcuni tipi di amiloidosi possono essere utili. Tuttavia, per molti casi di cardiomiopatia restrittiva non esiste un trattamento specifico.

La sopravvivenza varia in base alla causa. Ma la prognosi è di solito infausta, perché la diagnosi è spesso molto tardiva.

Per la maggior parte dei soggetti, il trattamento non si rivela molto utile. Per esempio, i diuretici, assunti di solito per trattare l’insufficienza cardiaca, possono aiutare i soggetti con gonfiore delle gambe e respiro affannoso fastidiosi. Tuttavia, questi farmaci riducono anche la quantità di sangue che entra nel cuore, il che può peggiorare la cardiomiopatia restrittiva invece di migliorarla.

I farmaci comunemente utilizzati nell’insufficienza cardiaca per ridurre il carico di lavoro del cuore, come gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE), di norma non sono utili, perché riducono eccessivamente la pressione arteriosa. Di conseguenza, l’organismo non riceve un sufficiente apporto ematico.

Allo stesso modo, la digossina solitamente non è utile e, talora, risulta dannosa nei soggetti con amiloidosi. I beta-bloccanti e i calcio-antagonisti sono scarsamente tollerati dai soggetti con cardiomiopatia restrittiva e non hanno dimostrato di migliorare la sopravvivenza.

Gli antiaritmici possono essere somministrati per prevenire o ridurre i sintomi in soggetti con ritmi cardiaci rapidi o irregolari.