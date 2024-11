L’acrocianosi, un’arteriopatia periferica funzionale, è caratterizzata da un’anomala colorazione bluastra persistente e indolore di entrambe le mani e, meno frequentemente, di entrambi i piedi, causata da uno spasmo dei piccoli vasi sanguigni della pelle, generalmente in risposta al freddo o a stress emotivo.

(Vedere anche Panoramica dell’arteriopatia periferica funzionale.)

L’acrocianosi si verifica generalmente nelle donne. Le dita delle mani e dei piedi e le mani e i piedi sono freddi e bluastri (cianosi). Mani e piedi a volte sudano copiosamente e possono gonfiarsi. Lo stress emotivo o l’esposizione al freddo spesso intensifica la colorazione bluastra e il riscaldamento la riduce. La patologia non è dolorosa e non danneggia la pelle.

Acrocianosi Immagine © Springer Science+Business Media

I medici diagnosticano la malattia sulla base dei sintomi che sono limitati alle mani o ai piedi del soggetto e che persistono anche se i polsi delle arterie maggiori (come del polso e della caviglia) sono normali.

Di solito non è necessaria alcuna terapia. Tuttavia, il medico può raccomandare al soggetto di cercare di evitare l’esposizione al freddo. I medici possono prescrivere farmaci che dilatano le arterie (come i calcio-antagonisti), che però di solito non sono efficaci. Spesso è sufficiente la semplice rassicurazione che l’anomala colorazione bluastra della pelle non indica una malattia grave.