Aneurismi delle arterie di braccia, gambe e cuore

Intervento chirurgico o impianto di stent

Gli aneurismi nella parte inferiore del corpo vengono riparati quando raggiungono dimensioni doppie rispetto a quelle del vaso normale o quando il paziente con un aneurisma accertato precedentemente asintomatico sviluppa sintomi. Gli aneurismi nelle braccia di solito vengono riparati immediatamente anche se il paziente è asintomatico, perché esiste una probabilità maggiore di formazione di trombi in questi vasi.

Per gli aneurismi poplitei di diametro superiore a 2,5 cm di solito viene eseguito un intervento chirurgico di riparazione a cielo aperto oppure un impianto di stent all’interno dell’aneurisma. Uno stent è un tubicino cavo di materiale sintetico con le pareti rivestite di una retina elastica. La parete in retina, un po’ come una cannuccia comprimibile, consente di comprimere lo stent a dimensioni sufficienti per l’inserimento in un’arteria attraverso un lungo filo sottile. Lo stent viene guidato fino all’aneurisma attraverso un’arteria. Successivamente, lo stent viene aperto, e forma un canale stabile per il flusso del sangue. Gli stent possono essere utilizzati anche per gli aneurismi coronarici, anche se in questi casi a volte è necessario un intervento di bypass dell’arteria coronarica.

Anche gli aneurismi femorali e carotidei vengono riparati chirurgicamente.

Gli aneurismi infetti richiedono generalmente una terapia antibiotica o antimicotica e potrebbero rendere necessario un intervento chirurgico a cielo aperto o una riparazione con stent, a seconda della sede, delle dimensioni e dell’entità dei danni provocati dall’infezione.