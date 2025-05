Ambulant erworbene Lungenentzündung

Die häufigsten bakteriellen Ursachen einer ambulant erworbenen Lungenentzündung sind:

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae

Chlamydophila pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) verursacht in den USA jedes Jahr viele Fälle, die stationär behandelt werden müssen. Es gibt mehr als 90 Pneumokokkenarten, jedoch werden die schwersten Erkrankungen nur von einer kleinen Anzahl von Arten verursacht. Die Pneumokokkenpneumonie kann vor allem bei kleinen Kindern und älteren Erwachsenen sehr schwer verlaufen.

Die durch Haemophilus influenzae verursachte Lungenentzündung kann auch bei Erwachsenen auftreten, ist bei Kindern aber häufiger. Die Infektion in der Kindheit tritt jedoch seltener auf, seitdem Kinder routinemäßig gegen H. influenzae geimpft werden. Die durch H. influenzae verursachte Lungenentzündung tritt häufiger bei Erwachsenen mit chronischen Lungenerkrankungen auf, wie chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und Bronchiektasen.

Chlamydophila pneumoniae ist die zweithäufigste Ursache für Lungeninfektionen bei gesunden Menschen im Alter von 5 bis 35 Jahren. C. pneumoniae ist häufig für Ausbrüche von Atemwegsinfektionen in Familien, Studentenwohnheimen und militärischen Ausbildungslagern verantwortlich. Der Erreger löst eine Lungenentzündung aus, die nur selten schwerwiegend ist und nicht häufig einen Krankenhausaufenthalt notwendig macht. Chlamydia psittaci (Psittakose) ist eine seltene Infektion, die durch einen anderen Chlamydienstamm verursacht wird und bei Vogelbesitzern oder Menschen, die mit Vögeln in Kontakt kommen, auftritt.

Mycoplasma pneumoniae führt zu einer Infektion, die der durch C. pneumoniae verursachten sehr ähnlich ist. Die durch M. pneumoniae verursachte Lungenentzündung (Pneumonie) kommt bei älteren Kindern und Erwachsenen bis 40 Jahren häufiger vor, besonders, wenn sie sich in beengten Verhältnissen, wie in Schulen, Studentenwohnheimen und Kasernen aufhalten. Auch wenn die Krankheit selten schwer verläuft, können die Symptome wochen- oder sogar monatelang anhalten.

Legionella pneumophila verursacht eine Lungenentzündung und grippeähnliche Symptome, was manchmal als Legionärskrankheit bezeichnet wird. Sie macht etwa 1 bis 8 Prozent aller Lungenentzündungen aus. Legionellen leben im Wasser. Masseninfektionen gibt es vorwiegend in Hotels und Krankenhäusern, wo sich die Bakterien über Klimaanlagen und Wasserleitungen (z. B. Duschen) verbreiten können. Bisher ist nicht bekannt, dass sich Menschen gegenseitig direkt anstecken können.

Staphylococcus aureus verursacht eine Lungenentzündung (Pneumonie), die gegen einige Arten von Antibiotika resistent ist. Dieses Bakterium ist als ambulant erworbenes Methicillin-resistentes Staphylococcus aureus (CA-MRSA) bekannt und kann vor allem bei jungen Erwachsenen eine schwere Lungenentzündung hervorrufen. Seit dem Jahr 2000 ist die Anzahl der ambulant erworbenen Lungenentzündungen gestiegen, die durch S. aureus verursacht werden, aber die Infektion ist immer noch selten.

Pseudomonas aeruginosa ist eine besonders häufige Ursache für Lungenentzündungen bei Patienten mit Mukoviszidose und anderen Lungenerkrankungen sowie bei Personen mit geschwächtem Immunsystem.